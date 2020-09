Investigadores españoles identifican qué tratamiento da mejores resultados en enfermos graves de Covid

El origen de la investigación está en el deseo de responder a la inquietud de ver que los pacientes fallecían y no sabían por qué , explica Lola Lozano, directora del Servicio de Anatomía Patológica de la Clínica Universidad de Navarra, quien señala que como no podían hacer autopsias, decidieron hacer, “con el consentimiento de sus familiares, biopsias multiorgánicas post mortem para poder estudiar qué estaba ocurriendo”.

