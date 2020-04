Investigadores demuestran que un fármaco antiparasitario mata al coronavirus en 48 horas

Se trata de un medicamento antiparasitario aprobado por la Agencia Americana del Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés) que también ha demostrado ser eficaz in vitro contra una amplia gama de virus , incluidos el VIH, el dengue, la gripe y el Zika. No obstante, los expertos han avisado de que los ensayos se tienen que realizar todavía en personas .

Un estudio colaborativo dirigido por el Biomedicine Discovery Institute (BDI) de la Universidad de Monash en Melbourne (Australia), junto al Peter Doherty Institute of Infection and Immunity (Doherty Institute), ha evidenciado en cultivos celulares que un medicamento antiparasitario , denominado ivermectin y disponible en todo el mundo, es capaz de matar al nuevo coronavirus en 48 horas .

