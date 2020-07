Investigadores chinos descubren cómo ‘hackear’ adaptadores de corriente para sobrecalentar tu móvil hasta quemarlo

La pequeña ventaja de BadPower es que el truco se puede cerrar actualizando el firmware de un bloque de alimentación. Desafortunadamente, después de analizar 34 chips diferentes utilizados en adaptadores de carga rápida, los investigadores de Xuanwu descubrieron que 18 de los chips no tenían soporte para firmware actualizable , lo que significa que para algunos no habría forma de protegerse contra BadPower.

