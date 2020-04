Investigadores australianos probaron con éxito un antiparasitario para matar las células del COVID-19 | Internacional | Noticias

Aún no se sabe bien cómo funciona Ivermectin en el virus, pero es probable que el medicamento lo detenga y disminuya la capacidad de las células huésped para eliminarlo. El siguiente paso es que los científicos determinen la dosis humana correcta, para asegurarse de que el nivel utilizado in vitro sea seguro para los humanos.

La investigación colaborativa fue dirigida por el Biomedicine Discovery Institute (BDI) de la Universidad de Monash en Melbourne (Australia), junto al Peter Doherty Institute of Infection and Immunity (Doherty Institute).

