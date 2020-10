Investigadores advierten de los factores que podrían provocar que la Covid-19 se volviera endémico

La respuesta inmunológica al SARS-CoV-2 puede verse afectada por el hecho de que alguien esté o haya estado recientemente infectado con otro virus . Muchos estudios anteriores a la pandemia muestran que la infección con un virus puede proporcionar una protección a corto plazo, aproximadamente una semana, contra una segunda infección. Otros estudios confirman que las infecciones simultáneas de virus respiratorios no están asociadas con el aumento de la gravedad de la enfermedad. Aunque se han documentado algunas coinfecciones de SARS-CoV-2, incluidas las coinfecciones con el virus de la gripe y el virus sincitial respiratorio, no hay datos suficientes para sacar conclusiones. A nivel de la población, un brote importante de gripe estacional podría sobrecargar a los hospitales que ya se ocupan de la Covid-19.

