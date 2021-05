Investigado un primo de la reina de Inglaterra por pedir favores a Putin

El propio Reading ha argumentado que “intentaba presentar a mi amigo, el príncipe Miguel”. “ Me equivoqué y prometí cosas en exceso . Lo lamento sinceramente. No estaba en mi mejor momento. Estaba convaleciente de un trasplante de hígado”, ha argüido.

Además han subrayado que “el príncipe Miguel no tiene una relación especial con el presidente Putin ” y han asegurado que su último encuentro se produjo en junio de 2003. “Lord Reading es un buen amigo que intentaba ayudar y por eso hizo sugerencias que el príncipe Miguel no hubiera querido o podido cumplir”, han sostenido.

Desde el entorno del propio príncipe Miguel ha respondido a través de declaraciones a la agencia de noticias The Press Association: “El príncipe Miguel no recibe ningún tipo de fondo público y se gana la vida con una empresa de consultoría desde hace más de 40 años”.

La investigación de Channel 4 con colaboración de The Times utilizó una empresa de comercio de oro surcoreana falsa denominada House of Haedong con la que contactó con cinco miembros de la familia real británica con una oferta de colaboración.

