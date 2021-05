investigación tendrá consecuencias políticas (Análisis)

El expresidente, sin embargo, frecuentemente promocionaba teorías de conspiración, corazonadas y manipulaba inteligencia y hechos para servir a su propio argumento político. También politizó el virus para sus propios fines. Por lo tanto, no fue visto como una fuente particularmente creíble. Y la pregunta sigue siendo: si el equipo de Trump tenía evidencia de la teoría del laboratorio, ¿por qué no le dijeron al mundo cuándo tenían todos los incentivos para hacerlo?

«La Organización Mundial de la Salud no es capaz de emprender esta investigación porque, francamente, los chinos no lo permitirán», argumentó el senador republicano Marco Rubio en Fox News el miércoles. El senador de Florida es uno de los republicanos que pueden postularse para presidente en 2024, y tomar una línea dura con China será parte del precio para ingresar a la carrera primaria.

