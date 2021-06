Investigación relacionada con Minera Panamá

La Prensa efectuó su publicación basada en documentos oficiales del Ministerio de Ambiente. 13 informes de inspecciones de seguimiento y de oficio, por denuncias de la comunidad, que iban desde 2012 a 2019. Los informes de MiAmbiente, plasmados en más de un centenar de páginas, detallaron ‘incumplimientos’ reincidentes por parte de Minera Panamá y que el principal recurso afectado fue el hídrico, así como el suelo. Por lo tanto, los 209 hallazgos que documentó este diario son incumplimientos, según los calificó MiAmbiente y no la periodista. Además, confirma la entidad que estos daños no se corrigieron inmediatamente. Así se evidencia, por ejemplo, en la inspección de oficio de enero de 2018, según el informe No. 007-2018, en el que se reportó un desgarro en una poza de sedimientación y, según los inspectores de MiAmbiente, los sedimentos fueron a parar al Río Del Medio.

