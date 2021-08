Investigación preliminar de la CSS arroja que funcionarios no cometieron faltas a la ética

En tanto, Quiel Carreira reiteró que las personas investigadas no participaron, no tienen, ni han tenido nunca relación directa ni indirecta con la mesa conjunta Minsa-CSS, para la adquisición de insumos médicos en medio de la pandemia de covid-19.

El segundo funcionario señalado en la investigación es el Dr. Rolando Bissot, quien labora desde 1987 en la CSS y se mantiene activo como médico especialista 1 en el servicio de cirugía general en el Hospital Irma Lourdes Tzanetatos de la 24 de Diciembre. Sin embargo, no tiene mando ni jurisdicción, no ejerce cargo administrativo, ni ha tenido acceso ni injerencia en los procesos de compra o formaba parte de la Junta Directiva de la empresa en mención al momento del intercambio comercial.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó este martes en conferencia de prensa que los dos funcionarios investigados por posibles faltas a la ética de la institución por aparecer como directivos de una empresa que ganó en 2020 un contrato con la entidad, no tenían mando ni jurisdicción en JERS Medical Panamá, Inc. en aquel entonces.

