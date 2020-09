Investigación por apropiación de tierras protegidas sufre revés

El fallo, con fecha del 30 de julio pasado, y bajo la ponencia del magistrado Hernán De León, no admitió un amparo presentado por el fiscal especializado contra la delincuencia organizada, Emeldo Márquez, que pretendía revocar la decisión del Segundo Tribunal de Justicia de no calificar como causa compleja la investigación y de anular parte de las sumarias.

You May Also Like