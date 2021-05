Investigación de la pandemia en Brasil se sumerge en debate sobre cloroquina

Asimismo, sostuvo que los estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras instituciones globales sobre la cloroquina, que no han comprobado su eficiencia, “tienen una calidad metodológica cuestionable” y por tanto las autoridades brasileñas no tienen la “obligación” de asumirlos como válidos.

La oposición, que cuenta con siete de los once miembros de la comisión, insistió en responsabilizar a Bolsonaro de la inclusión de ese y otros remedios de dudoso efecto en un llamado “tratamiento precoz” contra la covid-19, que no ha impedido el descontrol de una pandemia que amenaza ahora con una tercera ola en Brasil.

