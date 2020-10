Investigación de la ‘Masacre del búnker de Espinar’ revela testimonios aterradores

Un morador testificó que el 2 de agosto pudo ver a un atormentado “Niñito”, contemplando el suicidio. “Ayúdeme, si no le haré caso al árbol. El árbol me dijo que mejor me guinde” , le escuchó decir.

Afirma que luego Rey apuntó en su contra, pero ya se había quedado sin balas. Lo amenazó: “Te salvastes que se me acabaron los tiros, pero ahora te toca callar y no decir nada. Si tú hablas, te mato a tus hermanos y a tu mamá”.

En su versión, “Niñito” jura que todo lo que hizo esa mañana fue bajo amenazas de muerte de “Rey” … Que trató de convencerlo de que no intentara violar a nadie, pero que éste le respondía “es que eres cuequito o qué”. Antes de los homicidios, Jean Carlos alega que le dijo a Cuadra que por qué no dejaba ir a los chicos, si ya le habían robado los celulares y que éste le gritó: “¡cállate maricón!”.

Los maleantes decidieron llevarse al grupo seleccionado monte adentro, hacia una zona donde se ubicaba un abandonado búnker militar del ejército estadounidense. En el camino Azucena y otros les rogaban que no les hicieran daño, y que no dirían nada a nadie. De repente, uno de los chicos sufrió un ataque de pánico, y cayó al suelo llorando incontrolablemente, a lo que otro compañero se agachó para calmarlo.

You May Also Like