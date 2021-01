Investidura: Guía de la toma de posesión de Joe Biden y Kamala Harris | Elecciones USA

Los eventos públicos han sido limitados. No se llevará a cabo el tradicional desfile por la Avenida Constitución. Tampoco el baile inaugural, pues el centro de convenciones que lo acoge está convertido en un hospital de campaña para atender la pandemia. El número de invitados que presenciarán el juramento ha sido reducido. Biden dará su primer discurso desde el escenario montado en las escalinatas centrado en la reunificación del país. No habrá público en la explanada del National Mall, cerrado a los peatones. Los organizadores han ocupado ese espacio, donde tradicionalmente se realizan masivas concentraciones, con banderas de Estados Unidos.

Biden, quien se convertirá en el presidente 46 de Estados Unidos, ha insistido en que la ceremonia se realice en el exterior, una tradición que comenzó en 1865 con Andrew Jackson de mandatario. El equipo del demócrata propuso que el juramento se trasladara al interior del Capitolio por los riesgos que conlleva la pandemia y las amenazas de grupos extremistas. Sin embargo, el acto se llevará a cabo en las escalinatas de la parte oeste del complejo que alberga al Congreso estadounidense como se hace desde la investidura de Ronald Reagan, en 1981. Se prevé que Donald Trump abandone Washington la mañana del miércoles con dirección al Estado de Florida. Debe volar antes del mediodía pues después ya no puede utilizar el Air Force One.

La Administración de Joe Biden y Kamala Harris en Estados Unidos comienza este miércoles 20 de enero a las 12.00 del día. La toma de posesión del presidente y la primera vicepresidenta se celebrará en Washington bajo las más estrictas medidas de seguridad, forzadas por la pandemia y las amenazas de grupos de extrema derecha tras el asalto al Capitolio del 6 de enero. También será el primer relevo desde 1869 donde el actual mandatario no esté presente para entregar el testigo a su sucesor. Más de 10.000 elementos de la Guardia Nacional han sido desplegados en la ciudad para la ceremonia. Se espera que para este miércoles la cifra de uniformados llegue a los 25.000, dos veces más el número de reservas utilizadas en las ceremonias pasadas. Las autoridades capitalinas han pedido no viajar a la ciudad para la investidura y que lo mejor será seguir el evento por televisión. Aquí las claves para un día histórico:

