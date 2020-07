Invertir en start-ups: ¿una alternativa en tiempos de coronavirus?

Este factor es importante ya que, tal y como asegura el experto, a la hora de invertir en una start-up será imprescindible depositar solo el dinero que no se vaya a necesitar en mucho tiempo, pues mientras esté invertido en una compañía ese capital no podrá ser utilizado.

Además, en este momento de crisis conviene estudiar más que nunca la viabilidad de las compañías en las que se invierte y enfocarse sobre todo en aquellas empresas anticíclicas , es decir, que no se ven afectadas en gran medida por el contexto actual. “Si en España se prevé una crisis, lo más adecuado sería optar por una start-up que opere a nivel internacional o, al menos, diversificar a nivel geográfico”, explica en Finect Talks Eneko Knörr , un business angel con 20 años de experiencia creando start-ups tecnológicas y más de 10 invirtiendo en ellas. En este caso, el experto considera que existen pequeñas compañías que no se verán afectadas, como por ejemplo aquellas en las que los usuarios tengan que pagar una suscripción por un servicio, como un software, o plataformas que ofrecen servicios similares a Netflix.

Los conocidos como business angels , que son aquellos que invierten en empresas de reciente creación que no cotizan en los mercados financieros, son conocedores de esta situación y por eso, en momentos como el actual, salen a la caza de las mejores ideas para rentabilizar sus ahorros. Este término, que suele ser desconocido para muchos, no es más que una tipología del conocido como crowdfunding , que permite a cualquier persona invertir en start-ups. Pero, ¿es de verdad para todos?

