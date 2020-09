Inversores están inquietos por controles en Argentina

La caída de uno de los créditos corporativos mejor calificados de Argentina, una empresa conjunta de BP Plc, la familia multimillonaria Bulgheroni y CNOOC Ltd. de China, muestra cuán preocupados están los inversores de que el Gobierno no sea capaz de reactivar una economía que se prepara para una contracción récord este año. Si bien el plan oficial es preservar las reservas internacionales limitando el acceso a dólares hasta marzo, firmas como Amherst Pierpont Securities y Morgan Stanley dicen que eso no será suficiente para apuntalar la oferta de dólares.

