Inversionistas buscan activos refugio y el rendimiento de los bonos de EU cae a mínimos históricos

El analista señala que el mercado ya estaba descontando que la Fed iba a bajar las tasas, quizá lo que no se esperaba era la magnitud de la rebaja (50 puntos básicos) ni el momento, dos semanas antes de la reunión ordinaria de la Fed. Según Naranjo, el banco central manda el mensaje de que va emplear todas sus herramientas para respaldar la economía. No obstante, el mercado puede hacer la lectura de que si se está tomando esta acción extraordinaria, algo que no sucedía desde la crisis financiera de 2008-2009, es porque está viendo que la situación es grave, lo que podría explicar la caída de los mercados bursátiles en la jornada del martes.

