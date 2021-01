Inversiones chinas crecen en Norteamérica y México desaprovecha

Dussel critica que la retórica de diversificación de mercados y atracción de inversiones chinas en México no se materialice. “Se está esperando a que llegue esa inversión y no llega, o llega a cuentagotas y de forma muy irregular. El potencial ahí existe, existía, y cómo va, seguirá existiendo en 10 años”, apunta. El atractivo de México trascendió en 2020 cuando la pandemia inició en Wuhan y con la firma del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), destaca Andrei Guerrero, experto del Centro de Estudios China-Baja California. “Los manufactureros que estaban allá se dieron cuenta de la importancia de deslocalizar hacia otras partes del mundo sus procesos y en ese contexto México ha sido muy atractivo.

