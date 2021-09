Inversiones apuntan a empresas con buen balance

Por supuesto, no todo el mundo está dispuesto a renunciar a las operaciones cíclicas todavía. Los inversionistas de fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) han invertido más de $1,000 millones esta semana en empresas que se beneficiarían de un aumento continuado de la actividad económica, lo que sugiere que están apostando a que la recuperación no se debilitará a fin de año.

El grupo que ha estado en auge últimamente es el de las 50 empresas que obtienen mejores resultados cuando se comparan con cinco ratios financieros calculados por Goldman Sachs Group Inc. Entre ellas, Adobe Inc. se ha disparado un 14% en el tercer trimestre, mientras que Costco Wholesale Corp. ha sumado un 17% y Alphabet Inc. ha repuntado un 18%.

