Inventario de viviendas supera las 9 mil unidades sin vender

El sector de la construcción es una de las actividades que más genera empleo en el país y no pagarle en este momento no es viable, lo que podría incidir en el desempleo, que se prevé esté por encima del 20% cuando finalice este año.

A la fecha el Gobierno Nacional mantienen una deuda c on la industria de la construcción que asciende a 200 millones de dólares y que aún no ha sido cancelada.

Indicó que a la fecha no se ha podido colocar el inventario acumulado desde 2016, pero argumentó que lo positivo de esto es cuando los clientes busquen una vivienda no tendrán que esperar mucho tiempo en la construcción porque ya esta lista para ocupar.

You May Also Like