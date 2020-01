Invasión: usan la ciencia para identificar víctimas del hecho

Varela le recordó a los integrantes de la Comisión del 20 de diciembre que en el lugar ya se han realizado diversas exhumaciones, algunas de ellas han sido documentadas y otras no. Primero empezarán con los trabajos arqueológicos, y con la recuperación de los restos de los cuerpos. La primera fosa exhumada será la de una persona desconocida. A pesar de que tienen un mapa de las 19 fosas, el equipo de medicina legal detalló que no saben si los cuerpos están de la misma manera que aparecen en el plano.

