Inusual arribada de tortugas en playa de Los Santos

Según explicó , entre los posiblemente factores que causaron la visita fuera de temporada de las tortugas , están los c limáticos como el fenómeno de La Niña que puede estar infiriendo en el comportamiento. Añadió que estas arribadas son sucesos extraordinarios que ocurren solo e n 11 playas del mundo , de las cuales dos son en Panamá, específicamente en Isla Cañas y playa La Marinera. Las a rribadas se dan en el Pacífic o entre los meses de julio a diciembre , y se calcula que durante el 2020 use dieron unos 20 mil 249 nacimientos de tortugas lora. Se informó que los guardaparques que laboran en el área protegida, realizaron labores de medición de tortugas marinas , reubicación de nidadas que estaban en riesgo y lograron asegurar que las mismas pudieran desovar de manera natural.

