Inundaciones en Mariato deja a más de 40 damnificados

Las autoridades recomiendan a las personas buscar un lugar seguro para no ser sorprendido por las crecidas de los ríos y quebradas, a parte a no intentar cruzarlos cuando estén a su máximo nivel.

Ortíz sostuvo que no hay actividad pesquera por el mal tiempo, y hace un llamado a las autoridades para que no se olviden de las personas que por efectos de las lluvias se han quedado aislados sin el suministro de alimentos en este caso los pobladores de El Jagua, Diáfara, Tres Islas, El Gabriel y otros lugares.

Agregó que no se tiene información exacta de cuál es la situación de varias comunidades donde no se ha podido establecer comunicación como Cobachón, Restingue, Tembladera y Las Bocas.

