Intrigas y engaño, en trama del helicóptero presidencial de Juan Carlos Varela AN-141

Troncoso le informó a Bethancourt sobre una nota del 25 de agosto de 2017 de RSG: “… le informamos que de no recibir noticias antes del 8 de octubre de 2017, su aeronave incurrirá en otros gastos de preservación que no podrán ser cubiertos por nosotros y nos veremos en la penosa decisión de aplicar las políticas de la empresa acreditadas por el Estado de Dallas…”.

Un día después, González le envió otra nota a Bethancourt adviertiéndole que Troncoso “realiza afirmaciones temerarias acerca de una reunión, en la cual según consta en un informe, el mismo no participó, aduciendo situaciones que no ocurrieron”.

Y ante este nuevo elemento, dijo González, Fistonic interrumpió en la reunión del 6 de septiembre al piloto de Varela, Ricardo Garay , para enfatizar: “Esa no es la explicación que me habían dado”.

Sin embargo, González dijo que esto no era cierto y planteó a Bethancourt: “Es oportuno, destacar que en la precitada reunión quedó evidenciado que la afirmación realizada por Carlos Troncoso , referente a lo actuado por la licenciada Fistonic en la reunión del 22 de agosto de 2017, no concuerda con la información recibida en la reunión del 6 de septiembre del 2017…”.

