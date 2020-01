Intimidades de una geisha

Pero el geisha no solo es único en Panamá sino en todo Centroamérica. Su sabor posee una mezcla de frutas cítricas con un tono floral al final, y una apariencia muy delicada en la taza. Inclusive muchos catadores dicen que no parece café, sino que se asemeja más bien a un té oscuro. Sin embargo, su calidad le ha valido varios premios en las competencias más difíciles del mundo cafetalero.

