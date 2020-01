Interpol emite orden de detención para Carlos Ghosn

Ghosn, acusado de no reportar correctamente su futura compensación y de abuso de confianza, se declaró inocente en varias ocasiones alegando que las autoridades fabricaron los cargos para evitar posible fusión total entre Nissan Motor Co. y su socio Renault SA.

Japón no tiene acuerdo de extradición con Líbano, que informó que Ghosn ingresó al país de forma legal y que no hay motivos para tomar medidas contra él.

En tanto, la fiscalía de Japón registró el jueves la casa de Ghosn en Tokio, pero las autoridades no hicieron comentarios. No está claro cómo Ghosn logró eludir la vigilancia a la que estaba sometido en Japón para partir a Líbano.

El ministro de Justicia libanés, Albert Serhan, dijo en entrevista con The Associated Press que la fiscalía recibió el jueves temprano la llamada notificación roja para Ghosn y que Líbano hará lo que esté de su parte.

