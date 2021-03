Internet y data móvil para alumnos del sector oficial

Diógenes Sánchez, miembro de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, manifestó que la educación a distancia deja en evidencia la desigualdad en el país, ya que muchos estudiantes no se pueden conectar a internet o no cuentan con los dispositivos.

Diversas modalidades deben estar al alcance de la población, ya que un informe del Centro de Investigación Educativa de Panamá (CIEDU) precisa que siete de cada 10 estudiantes de escuelas oficiales no dispone de un computador en su hogar, y cuatro de cada 10 estudiantes del mismo sector escolar no poseen internet en su vivienda. Estos datos se agravan cuando se trata de áreas rurales o indígenas.

Los datos del Meduca muestran que el año pasado 10 mil 63 estudiantes no lograron vincularse al sistema educativo debido a que no fueron localizados por los educadores. La cifra representa un estimado de 1.4% de la población estudiantil del país.

