Internautas ayudan a doña Lencha de Tolé… pedía apoyo al presidente Cortizo

Tras la divulgación de un video que recorrió las redes sociales, en el que una anciana de 84 años de edad, oriunda del distrito de Tolé en la provincia de Chiriquí daba a conocer que no tenía alimentos para comer ante esta cuarentena, la solidaridad no se hizo esperar por parte de internautas quienes decidieron unirse para llevarle alimentos.

You May Also Like