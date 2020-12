Internas realizan huelga de hambre en el Centro Femenino de Los Algarrobos, en Chiriquí

Según Chavarría, no existe ningún tipo de excepción con la directora del centro penal como aseguran las internas, ni amiguismo en sus investigaciones . Se conoció que el tema del sistema eléctrico en el centro penal ha colapsado, por lo que a nivel nacional se ha emitido una nota donde no se permite el ingreso de sartenes eléctricos ni abanicos en todas las cárceles del país.

Sostuvo que “lamentablemente las internas están exigiendo patio abierto, lo que no se puede otorgar por el tema de las medidas de bioseguridad ; el tema de los sartenes y abanicos, hay celdas con 20 abanicos y 10 sartenes, la medida de no ingreso es a nivel de todo el país”.

“Señores de la Defensoría, no obedezcan a esta señora, independientemente que haya sido funcionaria de allí, queremos que velen por nosotras como seres humanos”, puntualizó. La privada de libertad añadió que muchas de ellas están sufriendo problemas estomacales y no están recibiendo atención médica.

