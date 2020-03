Internado 30 días para dejar la adicción al licor

A estas reuniones, que se realizan todos los sábados a las 3:30 p.m., pueden acudir personas mayores de 13 años de edad. “Con ciertas actitudes, muchas veces los mismos familiares del alcohólico influyen en la enfermedad. Los reproches y hacernos las víctimas no van a solucionar el problema”, dice Jenny. Otra de estas actitudes negativas es solucionarle los problemas originados por el consumo de licor a la persona que es adicta. “Con esto no estamos contribuyendo, porque no toma conciencia de lo que está haciendo”, manifiesta.

You May Also Like