Internacional de Seguros celebra 110 años

Internacional de Seguros celebró 110 años de historia y presencia en Panamá en un evento de gala, llevado a cabo en Casa Veranda. Además, esta compañía, merecedora por octavo año consecutivo de la calificación de riesgo de A, por parte de A.M. Best Company, sienta las bases para el futuro con el cambio de su misión y visión. En el evento, se galardonó a los mayores productores de seguros en las categorías de: “Ramo Salud”, entregado a Susanne Gómez; “Ramos Generales”, Unity Ducruet; y “Corredor del Año y Mayor Productor de Vida 2019”, distinción más importante de la noche, otorgada a Beto Boutet.

