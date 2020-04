INTERMED presenta a la CSS documentación que prueba la legalidad de su operación

Además, Presentó una Constancia de No Adeudo, para Proveedores y Prestadores de Servicios del Gobierno del Estado de Puebla, donde Intercontinental de Medicamentos se encuentra al corriente en el cumplimiento forma de sus obligaciones fiscales y no tiene a su cargo créditos fiscales firmes.

Otro documento presentado a la CSS es la constancia de no inhabilitación expedida el 16 de abril de dos mil veinte, por la Dirección General de Padrones y Procedimientos de Contratación, de la Secretaría de la Contraloría, del Gobierno del Estado de Hidalgo, que establece que en el expediente de inscripción de Intercontinental de Medicamentos no se encontró irregularidades, ni hechos presumiblemente constitutivos de infracción, por lo cual el registro se encuentra vigente, en ese Estado.

INTERMED adjuntó la Constancia de no inhabilitación, número 13025040316227138269, expedida el 16 de abril de dos mil veinte, por el Gobierno del Estado de Puebla, la cual señala que INTERMED se encuentra habilitada para participar en procedimientos de adjudicación o celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. También incluyó la constancia de no inhabilitación del Estado de Guanajato y Tamaulipas que establece que no se identifican impedimentos para participar en procedimientos de Licitación, Concurso o Adjudicaciones Directas o la celebración de contratos de prestación de servicios, de adquisiciones y arrendamientos en esos Estados.

You May Also Like