Intereses de las mineras acorralan al Gobierno alertando a ambientalistas

Además recomiendan que la economía no debe depender de la explotación de recursos naturales no renovables que nos deja a largo plazo una economía tangible en el país ya que existen otras actividades de desarrollo sostenible como ecoturismo y fomentar energía renovable.

La operación de la mina de Cobre Panamá, ubicada en las montañas de Donoso, provincia de Colón, dejará regalías al Estado por 4.4 millones de dólares correspondientes al último trimestre de 2020. Once concesiones de minería metálica por distintas razones ha cancelado el Gobierno Nacional a la fecha, de acuerdo con el ministro de Comercio e Industria. Recientemente, el Gobierno Nacional anunció que la compañía canadiense Broadway Minerals va a operar el proyecto Mina Molejón, cuya concesión fue cancelada en el 2015 por incumplimientos, y no había sido cerrada debidamente.

You May Also Like