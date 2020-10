Inter Miami anuncia la incorporación de Federico Higuaín

La Major League Soccer siempre se ha caracterizado por traer a jugadores de enorme calidad en sus últimos años de carrera, futbolistas como Kaká, Zlatan Ibrahimovic y Frank Lampard son solo algunos de los que han jugado en dicho país.

Sin embargo esta ocasión será el turno de un Ex Americanista, quien seguramente verá sus últimos partidos como profesional vestido del llamativo equipo Inter de Miami.

En sus redes sociales el equipo de Miami anunció la llegada de Federico Higuaín, quien cumplirá por fin el sueño de jugar junto a su hermano Gonzalo “Pipita”.

Official: Federico Higuaín ✍️

Veteran midfielder joins #InterMiamiCF in a trade with D.C. United, and will join his brother Gonzalo!

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 10, 2020