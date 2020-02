Intentos de Ricardo Martinelli por crear un nuevo partido no le dan fuero

Sin la restricción del Principio de Especialidad, algunas fuentes consultadas manifestaron su temor ante la posibilidad de que el fuero electoral penal se convirtiera en una manera de agotar el término restante de la investigación, ya que el TE puede tardar semanas antes de levantarlo, esto sin tomar en cuenta que la parte afectada pueda recurrir la decisión y demorar aún más el levantamiento del fuero. Sin embargo, el fuero electoral penal no es una amaneza actual al caso New Business, ya que el Código Electoral, en los artículos 259 y 260, numeral 1, limita el fuero electoral penal a “… los partidos legalmente constituidos…”, es decir, aquellos que estén en formación no están amparados por este fuero.

Descontando los cinco días de Carnaval, a la investigación del caso New Business le quedan 40 días. El Ministerio Público pudiera pedir otra prórroga, sin embargo no es común que los tribunales concedan una prórroga sobre otra prórroga.

El 16 de diciembre del pasado año, el Consejero Legal del Departamento de Estado de Estados Unidos, Thomas B. Heinemann, le comunicó a la entonces Procuradora General de la Nación Kenia Porcell, que Estados Unidos no consideraba aplicable el principio de especialidad al expresidente Martinelli y que, por lo tanto, Panamá no tenía que solicitar el consentimiento estadounidense para investigarlo por cualquier causa derivada de actos ocurridos antes de su extradición en junio de 2018.

En New Business, no hay amenaza de fuero

Al fracasar el intento del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) de recuperar el control del partido Cambio Democrático —del cual fue fundador—, al ser rechazada la petición de los simpatizantes de convocar un congreso extraordinario, el expresidente y sus seguidores han optado por fundar su propio partido. Esto no le daría fuero electoral penal a ninguno de los nuevos directivos hasta que el partido no quede legalmente conformado y convoque a una elección interna. El numeral 1 del Artículo 260 del Código Electoral establece que tendrán fuero electoral penal: “…los presidentes, vicepresidentes, secretarios y subsecretarios generales de los partidos legalmente constituidos: desde la convocatoria al proceso electoral respectivo y hasta que quede ejecutoriada la última proclamación del evento”.

En este sentido, para concretar las pesquisas en el caso New Business no habría amenaza de fuero, por lo que sería el fiscal a cargo del proceso el responsable de introducir la carta del consejero legal del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el Principio de Especialidad con respecto al expresidente Martinelli.

You May Also Like