“Intento llevarlo lo mejor que puedo”

“Ese coche de ahí me está siguiendo todo el puto día” , aseguró Laura Escanes con cara de cabreada. Además, publicó unas imágenes con un dardo hacia la prensa: “El otro día me hice estas fotos mientras unos periodistas me hacían fotos en la distancia”.

Durante la entrega de los Premios Forbes 2022, Escanes ha denunciado públicamente la persecución que está viviendo: “Han sido 11 día intensos, complicados. No quiero dar muchas explicaciones, no creo que las tenga que dar, pero es verdad que lo estoy pasando mal . Mucho acoso, opinión pública, vosotros en la puerta de mi casa…”.

