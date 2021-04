Intento de golpe a la AIBA

En un comunicado transmitido a la AFP, la dirección de la AIBA “condena firmemente la reciente táctica del comité ejecutivo, actuando bajo el nombre de un ‘Comité Ejecutivo Interino’ no reconocido”. Este “intento ilegal de tomar el control de la organización no solo conlleva un perjuicio al trabajo de la AIBA y de sus empleados, sino que además amenaza la celebración del Mundial de Hamburgo” previsto para agosto, añadió el texto.

You May Also Like