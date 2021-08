Intentan poner a Rosalía en contra de Sech en RD

Luego de la respuesta de la interprete de “Con altura”, el conductor intervino y le dijo: “Eso te lo hizo el Sech a ti en un remix” a lo que ella respondió: “Bueno, no es que lo hizo Sech, yo creo que pasó asím porque yo a Sech lo quiero mucho, me siento muy agradecida de haber hecho con él este tema”, pero la volvió a cortar y le dice: “tú pasaste a ser una artista secundaria y puso a Daddy Yankee y J Balvin, discúlpame, como principales y tú estabas primero que Balvin en la canción. Rosalía continuó: “Bueno, se habló de una manera y luego de otra, entonces lo que yo pienso es que, aunque yo me siento muy agradecida de haber estado en esa canción y de haber podido hacer esa canción; sé que es verdad que yo me doy cuenta, no sólo me ha pasado a mí, le ha pasado a muchas compañeras mías que las mujeres no se les pone como protagonistas y eso hace que al final, si no te dan la oportunidad, nunca vas hacer los mismo números que hace un hombre, si no se te trata como te tienen que tratar, nunca vas a ser los…”

El conductor volvió a insistir: “¿No le tiraste sus hostias a Sech por WhatsAPP ni nada?, Rosalía, que siempre mostró salir de la mejor manera de esas preguntas dijo: “Mira yo no me cogí lucha, siempre pienso en la parte positiva, si que me hizo reflexionar esta situación, me hizo pensar ok, hay muchas cosas que aún se pueden hacer en la industria, en como se hacen las cosas para empujar a las mujeres para que rompan más de lo que ya están rompiendo”, allí volvió a decirle a ella: “¿O sea, no le dijiste ninguna hostia entonces?; Rosalía volvió a destacar que se sintió muy agradecida porque Sech contará con ella.