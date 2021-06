Intentan desacreditar como confidente comunista a la creadora de las vacunas de ARN mensajero contra la covid-19

En un comunicado reciente, la bióloga, cuyo nombre suena para el premio Nobel, denuncia que se trata de un intento de estigmatizarla y que ella nunca ha escrito informes sobre ninguna persona y no ha causado daño a nadie. El director del Archivo Histórico de los Servicios de Seguridad Nacional, Gergö Bendegúz Cseh, también confirmó que no existe ningún informe registrado ni firmado por Karikó.

