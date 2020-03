“Intentamos no dejar a nadie atrás, pero lo más seguro era llevar los Juegos a 2021”

El hijo del que fue presidente del COI consideró que no le parece “noticia” que la salud esté en el eje de su decisión de posponer los Juegos. “Si alguien pensara que hay algo más importante que la salud de los atletas del movimiento olímpico y del entorno social que nos acompaña, no sé … Me parecería difícil de creer que alguien pueda pensar eso”, reiteró.

“El COE y su presidente han sido unos leales aliados, y una fuente de información y opinión muy importante dentro del COI que siempre se escucha. Si en algún momento las opiniones no son exactamente coincidentes no pasa nada”, comentó Samaranch, uno de los únicos tres españoles miembros del COI.

“Para no saltar pantallas y adelantarnos a los acontecimientos que, desgraciadamente, han sido rápidos y muy cambiantes. Hemos intentado tomar las decisiones intentando no dejar a nadie atrás, tener a todas las partes implicadas informadas y escuchando sus opiniones. Y ahora se ha decidido que los Juegos irán al año 21”, recalcó.

