“Intentamos hacer una cartilla y nos ofrecieron bolsas de comida”, Espiño

Finalmente, Espiño manifestó que de su bolsillo ya no puede más, pues señala que la pandemia también le ha afectado sus negocios, pero sería extremadamente egoísta sentarse y no hacer nada, por lo que apela a que el Estado intervenga.

“Como promotor y apoderado la verdad el 2020 ha sido fatal, igual que el resto de la economiía, pero el boxeo es huérfano de apoyo… A pesar de la pandemia, otros deportes han salido adelante por el apoyo estatal, no así el boxeo, a pesar de que intentamos implementar una burbuja, pero esto no recibió el respaldo del Estado”, manifestó Espiño.

