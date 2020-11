Intensifican labores para restablecer el agro en Tierras Altas

No obstante, en Bocas del Toro donde se vio afectada la vía David – Rambala, quedaron varados 47 caminos de producción de plátanos y otros de leche, no obstante, el Gobierno Nacional compró rubros para el Plan Panamá Solidario y se distribuyeron a través de la Gobernación y las Juntas Comunales. Además a las cooperativas se les comprará 2,000 litros diarios de leche para la elaboración de queso.

Así lo manifestó el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, quien destacó el trabajo de los productores, que no han dejado de producir para Panamá, cuyos resultados han sido rápidos en tan solo dos días luego del fenómeno natural. Se han trasladado al Merca Panamá diversos productos como cebolla, lechuga, repollo, zanahoria, papa y cebolla, entre otros rubros, por lo que no habrá desabastecimiento de alimentos.

You May Also Like