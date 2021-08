Inteligencia sanitaria y salud digital

Todo proceso modernizador requiere de una condición previa, el modernismo, el cual implica un mecanismo gradual de adaptación, racionalización de lo nuevo, formación de capacidades para una cultura que por convicción u obligación colabore en el avance del conocimiento disponible. Pero no hago referencia al efecto hipnótico de la moda tecnológica como una manera suntuosa de agregar más valor a la marca personal; esto es otro problema, que ya en un estudio del año 2020, indicaba que un ser humano pasa 76 mil horas, unos 9 años de su vida, mirando su teléfono celular. Parece demasiado, pero el estudio habla de la cantidad y no de la calidad de ese tiempo, el cual dependiendo del fin puede ser un desperdicio o una inversión.

Prontamente, la sociedad muestra grados distintos de resistencia y adaptación, algunos por temor a navegar por la dimensión desconocida de lo que no sabemos, en donde lo incierto ha dejado de ser lo atípico y lo normal nos catapultó al futuro en la cómica los Sónicos, con la que pudimos adelantarnos a nuestro tiempo y hoy se convirtió en todo aquello que pudimos imaginar, robots aspiradoras, relojes inteligentes, video llamadas, clases en línea por monitores y cintas transportadoras, y con una indicación del médico que decía remotamente “saque la lengua”, que nos llenaba de asombro en un mundo donde la ciencia ficción no era ciencia, sino entretenimiento.

