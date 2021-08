Inteligencia de EE.UU. examina datos del laboratorio de Wuhan

Pero puede que no pruebe nada definitivamente, afirman fuentes familiarizadas con la inteligencia. Incluso si los científicos de la comunidad de inteligencia son capaces de utilizar los datos del laboratorio para confeccionar una historia genética completa que muestre cómo mutó el virus, podrían no tener suficiente información sobre cómo fue manejado por el laboratorio chino para determinar con un alto nivel de confianza que se filtró.

Múltiples fuentes dijeron a CNN que, a falta de una inesperada cantidad de nueva información, los funcionarios no esperan descubrir un “cuerpo del delito” -como comunicaciones interceptadas, por ejemplo- que ofrezca una prueba definitiva para cualquiera de las dos teorías. El impulso de 90 días de la administración de Joe Biden se basa en la expectativa de que la ciencia, no la inteligencia, será la clave.

