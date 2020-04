Instrucciones para convertirse en mago

Lo más importante de todo es ensayar mucho para que el día de la actuación todo salga perfecto. No solo hay que practicar los movimientos, sino también la presentación, es decir, la historia. Es muy importante que el público entienda claramente lo que estamos diciendo, ya que si no podrían perderse la magia.

El mago siempre deberá tener en cuenta que no se deben revelar los secretos de la magia. Seguramente, tras una buena actuación, siempre habrá gente, especialmente los adultos, que quieran saber el truco, pero el mago debe permanecer inquebrantable y no desvelar nada para no romper la magia.

