Instragram pierde el trono ante TikTok entre los más jóvenes durante el confinamiento

En el campo de los videojuegos , ‘Roblox’ es el juego más popular entre los niños de EE. UU. y Reino Unido, pero también el más bloqueado por los padres. En España ocupa el cuarto puesto en popularidad, por detrás de ‘Brawl Stars’, ‘Clash Royale’ y ‘Clash of Clans’ . A diferencia de los vídeos y las redes sociales, el tiempo que los menores dedican a los videojuegos no ha cambiado significativamente entre 2019 y 2020.

El coronavirus ha cambiado nuestro comportamiento y nuestra forma de relacionarnos. Puede que el no poder estar cerca los unos de los otros haya hecho que queramos mostrarnos más al mundo y, por ello, la popularidad de TikTok se haya disparado . O puede que todos los que se han unido, jóvenes y no tan jóvenes , lo hayan hecho por puro aburrimiento.

You May Also Like