Instituto Gorgas: Hay alta prevalencia de violencia en el noviazgo

En el caso de violencia sexual, está si la pareja le ha besado o tocado sexualmente cuando el participante no quería, la pareja se había enfadado porque no quería tener sexo, la pareja había obligado al participante a tener relaciones sexuales cuando el participante no quería.

Entre violencia emocional, los participantes mencionaron que su pareja les indicaba que podía y no podía usar, revisaba su teléfono o las redes sociales, la pareja no quería que pasara tiempo con amigos, la pareja le había destruido algo de valor o de otro tipo, la pareja había dicho que se haría daño a sí mismo o a otra persona si lo dejaba, entre otras.

