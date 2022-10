Institucionalidad, ¿por qué estamos tan mal?

Las soluciones no son secretas para nadie, especialmente para el gobierno y sus funcionarios. Por ejemplo, desde 2018, Panamá recibió Informe del Grupo Asesor de Expertos en anticorrupción, transparencia e integridad para América Latina del BID, señalando los cambios institucionales, de gestión, de control y de rendición de cuentas que podía aminorar el flagelo. ¿La realidad? Han estado haciendo lo contrario. A este informe se suman otros de organismos multilaterales. ¿Hasta cuándo podrá resistir el país este tiovivo imparable de discrecionalidad de funcionarios que no entienden la naturaleza del servicio público?

Por último, las libertades fundamentales y los derechos humanos políticos y civiles: prensa, expresión, reunión, acceso a la información pública, entre otros. Si bien todavía gozamos nominalmente de ellos, no en poca medida la vocación al secretismo de esta administración va en contra precisamente de instituciones sólidas que respondan a principios y no a personalidades. Desde los miembros del Gabinete con sus actas secretas, ahora con aparente bendición de un fallo de la Corte Suprema, hasta el último funcionario de corregimiento que se niega a entregar una información de naturaleza pública, se están encontrando a sus anchas ante un sistema lento y sin voluntad de hacerles rendir cuentas.

Un punto álgido es la desprofesionalización del servicio público a través del uso de la planilla estatal para favorecer copartidarios, tengan o no las habilidades para los puestos. Esto genera una desconfianza profunda no solo de parte de la ciudadanía, sino de los interlocutores internacionales, que dan cuenta y advierten de la debilidad del país en su aparente incapacidad de ejecutar planes sostenibles más allá de los cinco años de cada gobierno.

La falta de institucionalidad que estamos viviendo y su afectación a la gobernanza democrática requiere cambios robustos en la gestión gubernamental, como indican las mediciones de Transparencia Internacional, el Índice de Percepciones de la Corrupción 2021, el Índice de Transparencia Parlamentaria 2020+, el Reporte Sombra del ODS16 en Panamá 2021 y otras mediciones como las del Índice para Combatir la Corrupción 2022, publicada por el Council for the Americas.

