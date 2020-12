‘Instagramer’ Jean Paul venció al virus

Su amigo Mariván está postrado en una cama con signos de mejoría, pero él corrió con suerte de que el virus no lo llevó a la cama de un hospital. Pasó su cuarentena en su casa con mascarillas para despejar sus pulmones y hacía énfasis en que esto no es relajo, nadie sabe lo que es este virus hasta que se vive en carne propia.

