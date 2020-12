‘Instagramer’ Jean Paul tiene COVID: ‘El alto riesgo es por ser fumador activo’

El ‘instagramer’ Jean Paul Martínez batalla contra el COVID-19. Destacó que este virus no es relajo y que los jóvenes no quieren entender.

Paul no dudó en enviarle un mensaje alto y claro a los jóvenes que se creen inmunes. “Cuídense, el COVID-19 no es relajo. Somos jóvenes, no lo entendemos, pero si tienes complicaciones o fumas por favor bájale y cuídense. Tomen conciencia por favor, se los pido”.

Este famoso de las redes sociales, conocido por hacer pequeños “sketchs” vestido de mujer, le habló a sus seguidores sobre su situación y destacó que cuando se recupere bien podrá hablar ampliamente del tema. “Cuando me recupere -primero Dios- hablaré. Les agradezco, me llenan de fuerzas y voluntad con sus deseos”, dijo y a la vez resaltó que el alto riesgo que tiene es por ser un fumador activo. Pronto les haré un video explicándole todo”.

