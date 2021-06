Instagram agrega nuevas herramientas para compras a través de imágenes

Cuando los usuarios hagan clic en las imágenes que ven en Instagram, Facebook los dirigirá a la venta de productos de apariencia similar. Un usuario podría hacer clic en un vestido de flores en la red social y encontrar atuendos similares que se venden en las tiendas que aloja la aplicación de empresas de terceros, según un portavoz de la compañía. La prueba comenzará a finales de este año en Estados Unidos. En el futuro, Instagram planea permitir a los usuarios tomar una foto desde su teléfono para iniciar una búsqueda visual, similar a la tecnología que ya ofrece Pinterest Inc., Google y Snap Inc.

